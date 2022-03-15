«Без чудачеств: От нового президента Туркменистана призвали не ждать перемен

В Туркмении мало что поменяется с приходом нового лидера, предположил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Сердар Бердымухамедов, сын действующего главы Туркменистана, победил на президентских выборах с результатом 72,97%. Об этом сообщил ЦИК страны.

«К сожалению, принципиально мало что изменится. Там жесткий авторитарный режим, переходящий в тоталитарный. Сын уже достаточно долгое время работал в системе власти отца, занимал высокое положение, то есть он является частью экосистемы, которая создана была в Туркменистане и доведена «до блеска», что называется, его отцом. Поэтому я не думаю, что какие-то принципиальные изменения будут происходить», - отметил ученый.

Возможно, изменения будут касаться имиджа нового президента, так как Бердымухамедов-младший не склонен к эксцентричному поведению, характерному для его предшественника, добавил Жарихин.

«Может, он не склонен к такого рода чудачествам, которые в последнее время проявлял его отец, но не более того. Меня, честно скажу, главные проблемы интересуют немного в другой стране, поэтому подробно за ситуацией я не слежу, прошу меня простить за это», - подытожил замдиректора Института стран СНГ.

О том, что сын Гурбангулы Бердымухамедова стал кандидатом на выборах главы государства, стало известно еще 14 марта. Соответствующее решение принял внеочередной съезд Демократической партии Туркмении. До выдвижения Бердымухамедов-младший занимал пост вице-премьера.

Ранее глава Туркменистана намекнул, что собирается оставить президентский пост. Он признался в парламенте, что принял «непростое решение о себе».

