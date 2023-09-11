Путин прибыл во Владивосток
Президент Владимир Путин прибыл во Владивосток, глава государства примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума, передает РИА Новости.
Планируется, что российский лидер проведет ряд встреч и совещаний. Как сообщали в пресс-службе Кремля, Путину представят интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока. Кроме того, президент проведет по видеосвязи совещание, в ходе которого планируется обсудить программу развития городов региона. Также Путин заслушает доклад о строительстве культурно-образовательных кластеров и проведет рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Как ожидается, 12 сентября российский президент выступит на пленарной сессии форума. Также у Путиа запланирована встреча с вице-премьером Госсовета КНР Чжаном Гоцином и общение с модераторами ключевых сессий ВЭФ.
Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Политолог объяснила, почему Байдена не изберут на второй срок
- Зеленский признал, что наступление ВСУ не кончится «хэппи-эндом»
- Диетолог Соломатина предостерегла россиян от покупок арбузов с рук
- СМИ: В Дмитрове у школьницы загорелся телефон из-за онлайн-игры
- Захарова назвала расизмом запрет въезда в ЕС российских авто
- Песков: Украина не демонстрирует рвений для возобновления переговоров
- Песков: Путин еще не выдвигал свою кандидатуру на выборы в 2024 году
- Песков об атаках дронами по России: мы будем готовы ликвидировать эту угрозу
- «Рано или поздно вернутся»: Песков об уехавших из страны россиянах
- Путин прибыл во Владивосток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru