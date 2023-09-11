Путин прибыл во Владивосток

Планируется, что российский лидер проведет ряд встреч и совещаний. Как сообщали в пресс-службе Кремля, Путину представят интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока. Кроме того, президент проведет по видеосвязи совещание, в ходе которого планируется обсудить программу развития городов региона. Также Путин заслушает доклад о строительстве культурно-образовательных кластеров и проведет рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Как ожидается, 12 сентября российский президент выступит на пленарной сессии форума. Также у Путиа запланирована встреча с вице-премьером Госсовета КНР Чжаном Гоцином и общение с модераторами ключевых сессий ВЭФ.

Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

