Пленарное заседание ВЭФ с участием Путина пройдет 12 сентября

Пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) пройдет 12 сентября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

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По словам пресс-секретаря российского лидера, обсуждение будет «интересным». Сама сессия запланирована на 15:00 по владивостокскому времени.

VIII ВЭФ пройдет 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Восточный Экономический ФорумВладимир Путин

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