Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с Лукашенко

Кроме того, Лукашенко и Путин уделят особое внимание вопросам безопасности и обменяются мнениями о ситуации в мире и регионе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупыми и безосновательными публикации о том, что целью визита Владимира Путина в Минск якобы является вопрос об участии Белоруссии в спецоперации на Украине.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля посоветовал относиться к подобным сообщениям «как к абсолютно глупым измышлениям, безосновательным измышлениям», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

