Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с Лукашенко

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с главой белорусского государства Александром Лукашенко, передает РИА Новости.

В переговорах лидеров в узком составе планируется также участие глав министерств обороны двух стран.

Отмечается, что главы государств планируют подробно обсудить ход реализации принятых союзных программ и в первую очередь вопросы торгово-экономического взаимодействия и совместные кооперационные проекты «с акцентом на импортозамещение».

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Кроме того, Лукашенко и Путин уделят особое внимание вопросам безопасности и обменяются мнениями о ситуации в мире и регионе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупыми и безосновательными публикации о том, что целью визита Владимира Путина в Минск якобы является вопрос об участии Белоруссии в спецоперации на Украине.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля посоветовал относиться к подобным сообщениям «как к абсолютно глупым измышлениям, безосновательным измышлениям», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоМинск
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