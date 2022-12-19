Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с Лукашенко
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с главой белорусского государства Александром Лукашенко, передает РИА Новости.
В переговорах лидеров в узком составе планируется также участие глав министерств обороны двух стран.
Отмечается, что главы государств планируют подробно обсудить ход реализации принятых союзных программ и в первую очередь вопросы торгово-экономического взаимодействия и совместные кооперационные проекты «с акцентом на импортозамещение».
Кроме того, Лукашенко и Путин уделят особое внимание вопросам безопасности и обменяются мнениями о ситуации в мире и регионе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупыми и безосновательными публикации о том, что целью визита Владимира Путина в Минск якобы является вопрос об участии Белоруссии в спецоперации на Украине.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля посоветовал относиться к подобным сообщениям «как к абсолютно глупым измышлениям, безосновательным измышлениям», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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