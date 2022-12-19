«Лукашенко не интересно»: Что ждет Союзное государство России и Белоруссии

«Оно существует только на бумаге. Реальной интеграции не происходит. Если во второй половине 1990-х годов и даже в начале 2000-х годов был шанс на создание реального союзного государства России и Белоруссии, то сейчас это вряд ли возможно. Лукашенко был двигателем этого союзного государства, но сейчас он взял курс на построение белорусского национального государства. С Россией он вынужден поддерживать отношения, потому что все еще зависит от российских ресурсов, от газа, от нефти, от военной помощи. Но на реальные шаги по интеграции, введению единой валюты, созданию национальных органов, обладающих реальными полномочиями, он не пойдет», — отметил бывший депутат.

Ранее белорусский политолог Александр Шпаковский заявил, что Белоруссия может расширить с Россией сотрудничество в сфере производства вооружения на фоне попыток Запада устроить технологическую блокаду. Об этом пишет Telegram-канал "Радиоточка НСН".

