Путин прибыл в Ашхабад на встречу стран СНГ

Российский президент Владимир Путин прилетел в Ашхабад для участия в заседании совета лидеров стран СНГ. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в составе российской делегации в столицу Турменистана прибыли министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Константин Чуйченко и министр экономического развития Максим Орешкин.

Как пишет агентство, в рамках этого визита Путин проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Среди тем переговоров называются двустороннее сотрудничество, в том числе в экономике, и ряд актуальных вопросов регионального характера.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба назвал СНГ – «клубом неудачников». Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в эфире НСН объяснил, почему высказывание Кулебы является жестом отчаяния.



