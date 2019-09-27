Не в ЕС – вот и бесятся. Вице-премьер Украины оскорбил СНГ
Депутат Госдумы в эфире НСН заявил, что высказывание вице-премьера Украины о том, что СНГ является «клубом неудачников» - жест отчаяния.
Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба назвал СНГ – «клубом неудачников», участники которого не смогли «цивилизованно расстаться». Украина, по его словам, должна стремиться в «клуб удачников», судя по всему, намекая на ЕС.
Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий заявил в эфире НСН, что расценивает слова украинского политика как признание того, что ЕС Украине «не светит».
«Это реплика тех людей, которые понимают, что в Евросоюзе им места нет. Они там люди и страны третьего сорта. Евросоюз для Украины закрытая тема. Большая часть украинцев работает в России, немало на самой низкооплачиваемой работе в Польше, Румынии, Венгрии. Он видит свою роль в том, чтобы большая часть молодежи и люди старшего поколения бросали свои родные места и уезжали зарабатывать евро, чтобы кормить своих детей и семьи на самой грязной работе, которую можно себе представить. Поляки унижают украинцев, которые приезжают к ним на работу. С ними не считаются, как с нормальными людьми, но деваться им некуда», - заявил он.
Собеседник НСН отметил, что если Украина захочет полноценно восстановить свое участие в СНГ – о словах Кулебы быстро забудут.
«Такое высказывание – это жест отчаяния, показать, что мы не можем туда вернуться по определению, потому что мы украинцы и хотим в другой системе координат жить и развиваться. А в Евросоюз не принимают, и не примут, по той причине, что Украина – огромный камень в ногах ЕС. Плюс война на юго-востоке Украины. Все эти высказывания ничтожны, не имеют под собой основы. И если завтра-послезавтра Украина будет проситься в СНГ, об этом высказывании будет забыто», - сказал парламентарий.
Ранее сам Кулеба в одном из интервью признал, что НАТО и Евросоюз не готовы принять Украину в свои ряды. При этом он призвал страну работать над тем, чтобы эта готовность появилась.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Секретарь СНБО Украины попросил об отставке
- В столице экстренно госпитализировали звезду сериала «Глухарь»
- Матвиенко: Отношения между Москвой и Киевом стали налаживаться
- Deutsche Welle могут лишить в России аккредитации и признать иноагентом
- Песков рассказал об отношении Путина к курению