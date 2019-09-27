Не в ЕС – вот и бесятся. Вице-премьер Украины оскорбил СНГ

Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба назвал СНГ – «клубом неудачников», участники которого не смогли «цивилизованно расстаться». Украина, по его словам, должна стремиться в «клуб удачников», судя по всему, намекая на ЕС.

Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий заявил в эфире НСН, что расценивает слова украинского политика как признание того, что ЕС Украине «не светит».

«Это реплика тех людей, которые понимают, что в Евросоюзе им места нет. Они там люди и страны третьего сорта. Евросоюз для Украины закрытая тема. Большая часть украинцев работает в России, немало на самой низкооплачиваемой работе в Польше, Румынии, Венгрии. Он видит свою роль в том, чтобы большая часть молодежи и люди старшего поколения бросали свои родные места и уезжали зарабатывать евро, чтобы кормить своих детей и семьи на самой грязной работе, которую можно себе представить. Поляки унижают украинцев, которые приезжают к ним на работу. С ними не считаются, как с нормальными людьми, но деваться им некуда», - заявил он.

Собеседник НСН отметил, что если Украина захочет полноценно восстановить свое участие в СНГ – о словах Кулебы быстро забудут.