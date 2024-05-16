Путин прибыл с визитом в Харбин
16 мая 202422:13
Российский лидер Владимир Путин прибыл в китайский город Харбин в рамках первой после переизбрания зарубежной поездки. Об этом сообщило РИА Новости.
Ожидается, что глава государства посетит церемонию открытия четвертого российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству и восьмого российско-китайского ЭКСПО. Также президент России встретится с преподавателями и студентами Харбинского политехнического университета.
Ранее в Пекине завершились переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru