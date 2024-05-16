Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным откровенными и дружескими

В Пекине завершились переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Они длились 2,5 часа.

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По словам китайского лидера, переговоры были дружескими и откровенными. Си Цзиньпин заявил о намерении и дальше поддерживать становление многополярного мира и углублять политическое взаимодоверие.

«Обстоятельно обменялись мнениями по двухсторонней повестке и актуальным международным и региональным тематикам, представляющим взаимный интерес. Определили задачи и планы дальнейшего развития китайско-российских отношений и многоплановое сотрудничество», — отметил Си Цзиньпин на пресс-конференции.

Путин прибыл в Китай 16 мая с государственным визитом, который продлится два дня. Посещение Китая стало первым зарубежным визитом Путина после инаугурации, которая состоялась 7 мая, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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