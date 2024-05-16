Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным откровенными и дружескими
16 мая 202410:05
В Пекине завершились переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Они длились 2,5 часа.
По словам китайского лидера, переговоры были дружескими и откровенными. Си Цзиньпин заявил о намерении и дальше поддерживать становление многополярного мира и углублять политическое взаимодоверие.
«Обстоятельно обменялись мнениями по двухсторонней повестке и актуальным международным и региональным тематикам, представляющим взаимный интерес. Определили задачи и планы дальнейшего развития китайско-российских отношений и многоплановое сотрудничество», — отметил Си Цзиньпин на пресс-конференции.
Путин прибыл в Китай 16 мая с государственным визитом, который продлится два дня. Посещение Китая стало первым зарубежным визитом Путина после инаугурации, которая состоялась 7 мая, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Определенный символизм»: Путин объяснил, почему приехал в Китай
- Оппозиционный молдавский политик Шор получил российский паспорт
- Главный кадровик Минобороны обжаловал арест по делу о взятке
- Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным откровенными и дружескими
- ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Ленинском районе Крыма
- В Сербии мужчину задержали за угрозы президенту Вучичу
- Акции Климовского патронного завода передали в госсобственность
- Шойгу заявил, что главной задачей на его новом посту остается СВО
- Минобрнауки: Дипломы бакалавриата не обесценятся после его упразднения
- СМИ: Сергей Шнуров задолжал налоговой более 4,5 млн рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru