Путин предупредил о возможных диверсиях со стороны стран Запада

Он предупредил, что могут также последовать и провокации такие, как вокруг трубопровода между Эстонией и Финляндией.

Глава государства отметил, что, желая наказать Россию, страны Запада, прежде всего, наказали самих себя.

«Ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», - заметил Путин.

Он также добавил, что в своих фантазиях враги России доходят до того, чтобы запретить экспорт в РФ иголок, отверток и тому подобное.

«Ну, чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше, меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», - сказал президент РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что доходы россиян растут выше инфляции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

