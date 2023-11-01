Путин предупредил о возможных диверсиях со стороны стран Запада
Из-за того, что санкционное давление на Россию со стороны стран Запада исчерпало свой потенциал, США и их союзники могут пустить в ход диверсии, подобные той, что была совершена на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по экономическим вопросам, передает ТАСС.
Он предупредил, что могут также последовать и провокации такие, как вокруг трубопровода между Эстонией и Финляндией.
Глава государства отметил, что, желая наказать Россию, страны Запада, прежде всего, наказали самих себя.
«Ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», - заметил Путин.
Он также добавил, что в своих фантазиях враги России доходят до того, чтобы запретить экспорт в РФ иголок, отверток и тому подобное.
«Ну, чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше, меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», - сказал президент РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что доходы россиян растут выше инфляции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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