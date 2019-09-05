Путин предсказал масштабный обмен людьми между Украиной и Россией

Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что переговоры с Украиной относительно обмена заключенными подходят к концу. При этом глава государства подчеркнул, что ожидается «достаточно крупный и масштабный», передает RT.

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Путин также подчеркнул, что при обсуждении списка на обмен Москве было трудно принять решение относительно «конкретных людей». По его словам, предстоящий обмен может стать шагом к нормализации отношений между двумя странами, сообщает Ura.ru.

Примечательно, что на этом фоне из Киева пришло сообщение об освобождении из под стражи экс-командира одной из бригад ПВО Донецкой народной республики Владимира Цемаха.

Он был похищен украинскими спецслужбами летом этого года. Украинские власти обвиняли его в причастности к уничтожению малайзийского «Боинга» в июле 2014 года.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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