Путин предсказал масштабный обмен людьми между Украиной и Россией
Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что переговоры с Украиной относительно обмена заключенными подходят к концу. При этом глава государства подчеркнул, что ожидается «достаточно крупный и масштабный», передает RT.
Путин также подчеркнул, что при обсуждении списка на обмен Москве было трудно принять решение относительно «конкретных людей». По его словам, предстоящий обмен может стать шагом к нормализации отношений между двумя странами, сообщает Ura.ru.
Примечательно, что на этом фоне из Киева пришло сообщение об освобождении из под стражи экс-командира одной из бригад ПВО Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Он был похищен украинскими спецслужбами летом этого года. Украинские власти обвиняли его в причастности к уничтожению малайзийского «Боинга» в июле 2014 года.
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