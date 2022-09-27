В Токио почтили память Синдзо Абэ
Минутой молчания почтили присутствующие на церемонии государственных похорон память бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Прах убитого политика был доставлен из его дома в Токио в зал боевых искусств Nippon Budokan. Трансляцию церемонии вели практически все японские телеканалы.
Процессию возглавила вдова политика Акиэ Абэ. На пороге зала её встречали премьер-министр Японии Фумио Кисида, глава кабмина страны Хирокадзу Мацуно, другие представители японского правительства и императорской семьи. Всего, как передаёт РИА Новости, на государственных похоронах Синдзо Абэ в Токио присутствуют около 4,5 тысячи гостей. В том числе 34 действующих лидера и 14 бывших глав государств. Российскую Федерацию на траурной церемонии представляет специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был застрелен 8 июля во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Его похороны и кремация состоялись 12 июля. Однако государственные похороны Абэ были назначены на 27 сентября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,8 млн+40 188 / сут.
Умерли
387 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
19,8 млн+44 257 / сут.
- Минфин предложил повысить минимальные цены на крепкий алкоголь
- Токаев: бегущим от мобилизации россиянам Казахстан окажет помощь
- «НАТО проглотит»: Медведев порассуждал о ядерном ударе по Украине
- В миротворческих миссиях Россия может начать использовать любых военнослужащих
- Мобилизационный пункт развернут на КПП на границе с Грузией
- СМИ: Минтранс попросил об отсрочке от частичной мобилизации для авиаторов
- Депутат Госдумы попросила предоставить учителям отсрочку от мобилизации
- СМИ: Падение давления в «Северных потоках» могло произойти из-за диверсии
- Главком ВСУ назвал начальника Генштаба РФ «умнейшим из людей»
- ГИБДД начала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru