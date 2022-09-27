В Токио почтили память Синдзо Абэ

Минутой молчания почтили присутствующие на церемонии государственных похорон память бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Прах убитого политика был доставлен из его дома в Токио в зал боевых искусств Nippon Budokan. Трансляцию церемонии вели практически все японские телеканалы.

Процессию возглавила вдова политика Акиэ Абэ. На пороге зала её встречали премьер-министр Японии Фумио Кисида, глава кабмина страны Хирокадзу Мацуно, другие представители японского правительства и императорской семьи. Всего, как передаёт РИА Новости, на государственных похоронах Синдзо Абэ в Токио присутствуют около 4,5 тысячи гостей. В том числе 34 действующих лидера и 14 бывших глав государств. Российскую Федерацию на траурной церемонии представляет специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был застрелен 8 июля во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Его похороны и кремация состоялись 12 июля. Однако государственные похороны Абэ были назначены на 27 сентября.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Синдзо АбэПохороныЯпония
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