Путин предложил США пожаловаться в «Международную лигу сексуальных реформ»
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC в преддверии саммита с американским лидером Джо Байденом привел цитату Остапа Бендера из романа «Золотой теленок».
«Можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ», - сказал Путин, отвечая на вопрос о приписываемых России кибератаках, отмечает «Лента.ру».
При этом NBC, опубликовав стенограмму интервью, перевел эту цитату дословно и без кавычек, не уточнив, о какой организации идет речь, пишет РБК.
В книге «Золотой теленок» Бендер предлагает «обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ» Паниковскому, который жалуется на отсутствие любви со сторону девушек.
«You can take your complaint to the International League of Sexual Reform», - приводит высказывание Путина NBC.
Кроме того, телеканал дословно перевел фразу российского президента о внешней политике США «Нечего на зеркало пенять, когда рожа крива». «Don't be mad at the mirror if you are ugly», - процитировал Путина NBC.
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