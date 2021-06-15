Путин предложил США пожаловаться в «Международную лигу сексуальных реформ»

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC в преддверии саммита с американским лидером Джо Байденом привел цитату Остапа Бендера из романа «Золотой теленок».

«Можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ», - сказал Путин, отвечая на вопрос о приписываемых России кибератаках, отмечает «Лента.ру».

При этом NBC, опубликовав стенограмму интервью, перевел эту цитату дословно и без кавычек, не уточнив, о какой организации идет речь, пишет РБК.

В книге «Золотой теленок» Бендер предлагает «обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ» Паниковскому, который жалуется на отсутствие любви со сторону девушек.