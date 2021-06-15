Путин предложил США пожаловаться в «Международную лигу сексуальных реформ»

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC в преддверии саммита с американским лидером Джо Байденом привел цитату Остапа Бендера из романа «Золотой теленок».

«Можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ», - сказал Путин, отвечая на вопрос о приписываемых России кибератаках, отмечает «Лента.ру».

При этом NBC, опубликовав стенограмму интервью, перевел эту цитату дословно и без кавычек, не уточнив, о какой организации идет речь, пишет РБК.

В книге «Золотой теленок» Бендер предлагает «обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ» Паниковскому, который жалуется на отсутствие любви со сторону девушек.

«Фарс»: Путин отреагировал на обвинения в причастности России к кибератакам в США

«You can take your complaint to the International League of Sexual Reform», - приводит высказывание Путина NBC.

Кроме того, телеканал дословно перевел фразу российского президента о внешней политике США «Нечего на зеркало пенять, когда рожа крива». «Don't be mad at the mirror if you are ugly», - процитировал Путина NBC.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:СШАДжо БайденВладимир Путин
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