Путин предложил Совбезу обсудить информационную безопасность
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что глава государства предложил обсудить вопрос обеспечения безопасности в информационном пространстве в современных условиях.
«Все мы понимаем, насколько это важно, особенно сейчас... И, имея в виду как раз специфику сегодняшней ситуации, поговорим на эту важнейшую тему», - сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой ЮАР Сирилом Рамафозой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru