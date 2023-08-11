Путин предложил Совбезу обсудить информационную безопасность

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин провел совещание Совбеза РФ по санкциям

В сообщении говорится, что глава государства предложил обсудить вопрос обеспечения безопасности в информационном пространстве в современных условиях.

«Все мы понимаем, насколько это важно, особенно сейчас... И, имея в виду как раз специфику сегодняшней ситуации, поговорим на эту важнейшую тему», - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой ЮАР Сирилом Рамафозой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияИнформационная БезопасностьСовбез РФ Владимир Путин

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