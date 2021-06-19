Путин предложил освободить семьи с детьми от подоходного налога при смене жилья

Президент РФ Владимир Путин считает, что следует освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при расширении жилплощади за счет продажи старой квартиры и покупки новой.

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Он напомнил, собственники квартиры, которые продают ее, прожив в помещении менее пяти лет, обязаны уплатить подоходный налог.

«Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье», - пояснил Путин.

«Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья», - сказал президент.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил поэтапное сокращение налоговой нагрузки на многодетные семьи. Эту инициативу бывший премьер-министр озвучил на форуме «Большой семейный совет».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НалогиНалогВладимир ПутинСемья
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