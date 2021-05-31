Медведев предложил снять с многодетных семей часть налогов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает необходимым задуматься о поэтапном сокращении налоговой нагрузки на многодетные семьи. Эту инициативу бывший премьер-министр озвучил на форуме «Большой семейный совет».

Медведев также предлагает сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для всех учащихся школ, передает Ura.ru. Ранее в Совете Федерации предложили выплачивать неполным семьям пособие в размере половины прожиточного минимума. В свою очередь в Госдуме призвали Минтруд и Минфин ввести льготное начисление земельного налога для семей, усыновивших ребенка.

Политика выплат на детей в России должна быть кардинальным образом пересмотрена, необходимо переходить к формированию гарантированного минимального дохода семьи. Об этом заявил «Свободной прессе» директор научного центра экономики труда Российского экономического университета им. Плеханова Вячеслав Бобков.

По словам эксперта, сегодня целевые выплаты на дают возможности вывести семью из бедности, так как ее душевой доход все равно остаётся ниже прожиточного минимума

