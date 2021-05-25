Гарик Сукачев предложил освободить от налогов тех, кто усыновляет детей

Гарик Сукачев : «На мой взгляд, прекрасная инициатива, но я бы ее дополнил и освободил от земельного налога эту категорию людей, для того чтобы они могли освободившиеся деньги направить на образование детей, на обеспечение продуктами и так далее. Кроме того, такие разговоры уже шли, поэтому если Госдума будет рассматривать вопрос налоговых каникул для такой категории граждан, я буду только счастлив», - сказал в беседе НСН Гарик Сукачев.

