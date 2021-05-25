Гарик Сукачев предложил освободить от налогов тех, кто усыновляет детей
Музыкант Гарик Сукачёв и его дочь Анастасия, специально для НСН подготовили топ главных, на их взгляд, новостей уходящего дня.
Глава Минздрава поставил перед медиками новую задачу
Михаил Мурашко призвал компенсировать избыточный рост смертности, связанный с коронавирусом в 2020 году, и уделить особое внимание сердечно-сосудистым заболеваниям.
Гарик Сукачев : «Это абсолютно правильное решение по той простой причине, что сердечно-сосудистые заболевания, пожалуй, являются причиной самой большой смертности не только в нашей стране, но и во многих других странах. То, что сейчас эта инициатива озвучена, невзирая на борьбу с коронавирусом, внушает оптимизм», - прокомментировал в интервью НСН Гарик Сукачев.
За преступниками в России будут следить по соцсетям
В России планируют усилить контроль за информацией в интернете после стрельбы в школе в Казани. Специалисты будут расследовать преступления в интернете с помощью единого Автоматизированного рабочего места (АРМ). Так, правоохранители будут загружать в программу все имеющиеся данные о подозреваемом, а система сама будет искать человека, установит его личность и дополнительные контакты.
Гарик Сукачев : «Это новость приятная, но, к сожалению, в социальных сетях, таких как, «ВКонтакте» и Facebook, часто создают фейковые страницы с ложной информацией, из-за этого мошенников очень сложно отследить», - сказала в беседе НСН дочь Гарика Сукачева – Анастасия.
В России предложили создать новую категорию льготников
Депутаты намерены ввести льготное начисление земельного налога для семей, которые усыновили или взяли под опеку ребенка.
Гарик Сукачев : «На мой взгляд, прекрасная инициатива, но я бы ее дополнил и освободил от земельного налога эту категорию людей, для того чтобы они могли освободившиеся деньги направить на образование детей, на обеспечение продуктами и так далее. Кроме того, такие разговоры уже шли, поэтому если Госдума будет рассматривать вопрос налоговых каникул для такой категории граждан, я буду только счастлив», - сказал в беседе НСН Гарик Сукачев.
Две дыни продали за $25 тысяч на аукционе в Японии
На аукционе в Японии, почти за 2 миллиона рублей, продали две дыни самого дорогого сорта в мире — юбари. Как сообщила газета The Japan Times, фрукты купил производитель детского питания Hokkaido Products. Дыни разрежут и по частям отправят десяти семьям с детьми, чтобы подбодрить их в пандемию. Их выберут случайно из числа тех, кто подал заявки в соцсетях. И это, кстати, не рекорд. В 2019 дыни юбари продали в два раза дороже.
Гарик Сукачев : «Я считаю, что тратить 2 миллиона рублей на две дыни идеальной формы - это непрактично. Лучше на эти деньги купить больше дешевых дынь и отправить их многодетным семьям, либо просто раздать деньги», - подытожила в интервью НСН дочь Гарика Сукачева – Анастасия.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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