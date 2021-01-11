Путин предложил наметить новые шаги по урегулированию ситуации в Карабахе

В понедельник в Кремле проходит трехсторонняя встреча лидеров России, Армении, Азербайджана по обсуждению ситуации в Карабахе. Она состоялась по инициативе Владимира Путина, передает RT.

В ходе встречи президент РФ отметил, что ранее заключенные договоренности между странами «последовательно реализуются».

Ранее Ильхам Алиев заявил, что визиты официальных лиц Армении в Нагорный Карабах препятствуют нормализации отношений.



