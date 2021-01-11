Путин предложил наметить новые шаги по урегулированию ситуации в Карабахе
Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Никола Пашиняну обсудить очередные шаги по главным направлениям урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. По словам российского лидера, речь идет, в том числе о миротворцах и демаркационных линиях.
В понедельник в Кремле проходит трехсторонняя встреча лидеров России, Армении, Азербайджана по обсуждению ситуации в Карабахе. Она состоялась по инициативе Владимира Путина, передает RT.
В ходе встречи президент РФ отметил, что ранее заключенные договоренности между странами «последовательно реализуются».
Ранее Ильхам Алиев заявил, что визиты официальных лиц Армении в Нагорный Карабах препятствуют нормализации отношений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru