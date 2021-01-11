Оппозиция попыталась помешать приезду Пашиняна на переговоры в Москву
Полиция в Армении перекрыла дорогу к ереванскому аэропорту «Звартноц», чтобы обеспечить беспрепятственные проезд премьер-министра страны Никола Пашиняна, который направляется в Москву, где в понедельник, 11 января, запланирована трехсторонняя встреча с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.
Недалеко от воздушной гавани оппозиционеры устроили очередную акцию протеста, пытаясь заблокировать проезд премьер-министра, передает онлайн-ресурс para.tv.
По данным издания, Пашинян доехал до аэропорта, при этом дорога, ведущая к нему до сих пор перекрыта правоохранителями.
Новые переговоры лидеров трех стран вызваны необходимостью обсудить дальнейшие шаги по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, передает RT.
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