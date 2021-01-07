Алиев пообещал жёстко ответить на визиты официальных лиц Армении в Нагорный Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поездки официальных лиц Армении в Нагорный Карабах препятствуют нормализации отношений, сообщает телеканал AzTV.

В своём выступлении азербайджанский лидер рассказал, что министр иностранных дел Армении посетил Ханкенди (Степанакерт) и назвал подобные действия «провокационными», призвав положить конец таким поездкам.

«Всем поездкам должен быть положен конец», - подчеркнул Алиев, добавив, что, в противном случае, «ответ будет очень жёстким».

Алиев отметил, что весь мир признал Нагорный Карабах «как неотъемлемую часть Азербайджана» и без разрешения Баку эту территорию могут посещать представители Международного комитета Красного Креста.

Ранее президент Азербайджана рассказал, что дал указание построить в Физули международный аэропорт, сообщает RT. По словам Алиева, это «позволит приглашать иностранных гостей в город Шуши».

