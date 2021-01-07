Алиев пообещал жёстко ответить на визиты официальных лиц Армении в Нагорный Карабах
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поездки официальных лиц Армении в Нагорный Карабах препятствуют нормализации отношений, сообщает телеканал AzTV.
В своём выступлении азербайджанский лидер рассказал, что министр иностранных дел Армении посетил Ханкенди (Степанакерт) и назвал подобные действия «провокационными», призвав положить конец таким поездкам.
«Всем поездкам должен быть положен конец», - подчеркнул Алиев, добавив, что, в противном случае, «ответ будет очень жёстким».
Алиев отметил, что весь мир признал Нагорный Карабах «как неотъемлемую часть Азербайджана» и без разрешения Баку эту территорию могут посещать представители Международного комитета Красного Креста.
Ранее президент Азербайджана рассказал, что дал указание построить в Физули международный аэропорт, сообщает RT. По словам Алиева, это «позволит приглашать иностранных гостей в город Шуши».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,3 млн+23 541 / сут.
Умерли
60 457+506 / сут.
Выздоровели
2,7 млн+23 729 / сут.
- Алиев пообещал жёстко ответить на визиты официальных лиц Армении в Нагорный Карабах
- «Единую Россию» не впечатлило избрание Байдена
- Полиция США обнаружила бомбы в штаб-квартирах обеих партий в Капитолии
- Трамп объявил о мирной передаче власти 20 января
- СМИ: Заместитель помощника Трампа по нацбезопасности ушёл в отставку из-за беспорядков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru