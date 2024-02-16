Путин поздравил Субиянто с победой на выборах президента Индонезии

Президент России Владимир Путин поздравил избранного президента Индонезии Прабово Субиянто с победой на выборах главы государства. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

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Как отметил Путин, отношения двух стран, основанные на «добрых традициях дружбы и взаимного уважения», успешно развиваются, пишет RT.

«Уверен, что ваша деятельность ... будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-индонезийского сотрудничества на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — указал российский политик.

Путин добавил, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество с коллегой по всем актуальным вопросам.

Ранее стало известно, что Субиянто лидирует на выборах президента Индонезии с 56,8% голосов. При этом подсчет и обработка бюллетеней продолжаются.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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