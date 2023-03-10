Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР. В телеграмме говорится, что в России высоко ценят его вклад «в упрочение отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими государствами».

В поздравительном послании российского лидера также выражается надежда на то, что совместными усилиями двум странам удастся нарастить российско-китайское сотрудничество в разных сферах.