Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР. В телеграмме говорится, что в России высоко ценят его вклад «в упрочение отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими государствами».

В поздравительном послании российского лидера также выражается надежда на то, что совместными усилиями двум странам удастся нарастить российско-китайское сотрудничество в разных сферах.

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Путин также пожелал Си Цзиньпину успехов в профессиональной деятельности на благо народа.

Си Цзиньпин стал первым в истории страны председателем, избранным на третий срок. Он впервые был избран в марте 2013 года. Выборы состоялись 10 марта на пленарном заседании Всекитайского собрания народных представителей. Голосование было тайным, члены собрания проголосовали единогласно, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КНРВладимир ПутинСи Цзиньпин
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