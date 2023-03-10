Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР
Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР. В телеграмме говорится, что в России высоко ценят его вклад «в упрочение отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими государствами».
В поздравительном послании российского лидера также выражается надежда на то, что совместными усилиями двум странам удастся нарастить российско-китайское сотрудничество в разных сферах.
Путин также пожелал Си Цзиньпину успехов в профессиональной деятельности на благо народа.
Си Цзиньпин стал первым в истории страны председателем, избранным на третий срок. Он впервые был избран в марте 2013 года. Выборы состоялись 10 марта на пленарном заседании Всекитайского собрания народных представителей. Голосование было тайным, члены собрания проголосовали единогласно, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 496 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+12 536 / сут.
- Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР
- В Москве толкнувшего подростка под поезд метро мужчину обвинили в покушении на убийство
- СМИ: Украина получила первую систему Patriot
- Захарова отреагировала на отказ Зеленскому в выступлении на премии «Оскар»
- В США уличили Китай в плотном военном партнерстве с Россией
- СМИ: Илон Маск планирует построить собственный город
- Экс-посол США Макфол: Время работает не в пользу Украины
- Сбербанк в тестовом режиме увеличил лимит по покупкам без PIN-кода
- В ЛНР сообщили, что Киев наращивает группировку войск под Артемовском
- Рогов предупредил, что наступление в Запорожье может стать фатальным для Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru