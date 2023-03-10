Си Цзиньпин переизбран на третий срок

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали председателя КНР Си Цзиньпина на третий срок.

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Выборы состоялись 10 марта на пленарном заседании. Голосование было тайным.

Си Цзиньпин стал первым в истории страны председателем, избранным на третий срок. Он впервые был избран в марте 2013 года.

Ранее Си Цзиньпин призвал политически урегулировать конфликт на Украине.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:КитайСи Цзиньпин
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