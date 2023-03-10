Си Цзиньпин переизбран на третий срок
10 марта 202306:15
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали председателя КНР Си Цзиньпина на третий срок.
Выборы состоялись 10 марта на пленарном заседании. Голосование было тайным.
Си Цзиньпин стал первым в истории страны председателем, избранным на третий срок. Он впервые был избран в марте 2013 года.
Ранее Си Цзиньпин призвал политически урегулировать конфликт на Украине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru