Си Цзиньпин призвал политически урегулировать конфликт на Украине

Как отметил китайский лидер, суть позиции Пекина и политического урегулирования конфликта на Украине - в содействии мирным переговорам.

По его словам, важно отказаться от менталитета холодной войны и создать в Европе архитектуру сбалансированной, эффективной и устойчивой безопасности.

Ранее президент США Джо Байден в интервью местному телеканалу заявил, что мирный план, предложенный Китаем, выгоден только для России.

