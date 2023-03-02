Си Цзиньпин призвал политически урегулировать конфликт на Украине

Власти Китая считают нужным содействовать политическому урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление председателя КНР Си Цзиньпа во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Как отметил китайский лидер, суть позиции Пекина и политического урегулирования конфликта на Украине - в содействии мирным переговорам.

По его словам, важно отказаться от менталитета холодной войны и создать в Европе архитектуру сбалансированной, эффективной и устойчивой безопасности.

Ранее президент США Джо Байден в интервью местному телеканалу заявил, что мирный план, предложенный Китаем, выгоден только для России.

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Фото: cpc.people.com.cn
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаКитайСи Цзиньпин
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