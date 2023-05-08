Путин поздравил с Днем Победы лидеров и народы СНГ без Украины
Президент России Владимир Путин накануне Дня Победы поздравил глав и народы СНГ, за исключением Украины. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.
Приветствия в честь 9 мая направлены лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Глава государства не стал поздравлять президентов Грузии и Молдавии Саломе Зурабишвили и Майю Санду, обратившись к народам двух стран. В сообщении не упоминается Украина.
Владимир Путин отметил, что нравственным долгом сегодня является сохранение традиций дружбы и взаимопомощи, завещанных дедами, а также «не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru