Путин поздравил с Днем Победы лидеров и народы СНГ без Украины

Президент России Владимир Путин накануне Дня Победы поздравил глав и народы СНГ, за исключением Украины. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

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Приветствия в честь 9 мая направлены лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Глава государства не стал поздравлять президентов Грузии и Молдавии Саломе Зурабишвили и Майю Санду, обратившись к народам двух стран. В сообщении не упоминается Украина.

Владимир Путин отметил, что нравственным долгом сегодня является сохранение традиций дружбы и взаимопомощи, завещанных дедами, а также «не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне».

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ФОТО: Сайт Кремля
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