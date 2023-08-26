Путин поздравил президентов Абхазии и Южной Осетии с 15-ой годовщиной признания независимости республик
Президент России Владимир Путин поздравил президентов Абхазии и Южной Осетии Аслана Бжанию и Алана Гаглоева с 15-ой годовщиной признания независимости республик в мире. Поздравительные телеграммы опубликованы на сайте Кремля.
Глава России напомнил, что в 2008 году Россия признала независимость Абхазии, руководствуясь свободным волеизъявлением абхазского народа. По мнению Владимира Путина, за последние 15 лет Абхазия добилась весомых успехов в построении демократической государственности и самостоятельной национальной экономики за прошедшие полтора десятилетия.
Слова поддержки президент России выразил и в адрес Южной Осетии. Он подчеркнул успешное развитие институтов демократической государственности и выразил пожелание развивать партнерство на международной арене.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев через 15 лет оценил свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, для России было важным предотвращение дальнейших жертв и установление прочного мира. сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru