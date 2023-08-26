Президент Южной Осетии призвал Грузию признать ответственность за агрессию
Грузии следует признать свою ответственность за агрессию и военные преступления против Южной Осетии в 2008 году и провести работу по демаркации границ. Об этом заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
Как отметил глава республики, сегодня у Цхинвала и Тбилиси нет никаких отношений, стороны коммуницируют только в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Говорить о перспективах налаживания взаимодействия двух республик можно будет лишь после выполнения условий, которые югоосетинские власти «озвучивали неоднократно на протяжении долгих лет».
«В первую очередь Грузия должна признать свою ответственность за совершенную агрессию и военные преступления, подписать соглашение о неприменении силы, а также провести совместную работу по делимитации и демаркации государственных границ с Южной Осетией», — цитирует Гаглоева РИА Новости.
Как отметил политик, на фоне сохраняющейся угрозы и при отсутствии гарантий ненападения «говорить о чем-то другом не имеет смысла».
Ранее государственный советник президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов заявил, что республика хочет вступить в Союзное государство России и Белоруссии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru