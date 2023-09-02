Путин поздравил президента Вьетнама с годовщиной независимости республики

Как отметил российский президент, отношения двух стран основываются на «добрых традициях дружбы и взаимного уважения». Между РФ и Вьетнамом налажено сотрудничество в различных отраслях и конструктивное взаимодействие в международных вопросах.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее упрочение всеобъемлющего стратегического партнерства на благо народов ... в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул Путин.

