Путин поздравил президента Вьетнама с годовщиной независимости республики

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Вьетнама Во Ван Тхыонга с 78-летием провозглашения независимости республики. Соответствующая телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

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Как отметил российский президент, отношения двух стран основываются на «добрых традициях дружбы и взаимного уважения». Между РФ и Вьетнамом налажено сотрудничество в различных отраслях и конструктивное взаимодействие в международных вопросах.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее упрочение всеобъемлющего стратегического партнерства на благо народов ... в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул Путин.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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