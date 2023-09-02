Путин поздравил президента Вьетнама с годовщиной независимости республики
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Вьетнама Во Ван Тхыонга с 78-летием провозглашения независимости республики. Соответствующая телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
Как отметил российский президент, отношения двух стран основываются на «добрых традициях дружбы и взаимного уважения». Между РФ и Вьетнамом налажено сотрудничество в различных отраслях и конструктивное взаимодействие в международных вопросах.
«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее упрочение всеобъемлющего стратегического партнерства на благо народов ... в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул Путин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поздравил президента Вьетнама с годовщиной независимости республики
- Медведев назвал западных лидеров «пособниками нацистов»
- Старовойт: Женщина пострадала при обстреле деревни Успеновка
- Маск согласился, что Байден разрушает легитимность демократической системы США
- Анонсированные удары. Украина совершила согласованные с Западом атаки Крымского моста
- ВСУ обстреляли поселок Климово под Брянском
- Шесть человек погибли в ДТП с автобусом на юго-западе Турции
- «Гуаньча»: Падение Купянска станет концом политической карьеры Зеленского
- В Екатеринбурге 11 человек пострадали в ДТП с автобусом
- Express: Российский «Сармат» способен снести Лондон за шесть минут
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru