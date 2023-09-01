Путин поздравил Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана
Президент России Владимир Путин поздравил коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днем независимости республики. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.
«Общеизвестны успехи, достигнутые вашей страной в экономическом и социальном развитии. Узбекистан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня», — отметил Путин.
Российский президент подчеркнул, что стратегическое партнерство и союзничество РФ и Узбекистана успешно развивается, и выразил уверенность, что государства продолжат наращивать «конструктивные двусторонние связи» в интересах народов, безопасности и стабильности региона.
«Искренне желаю Вам ... крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Узбекистана – мира и процветания», — добавил Путин.
Ранее Владимир Путин открыл движение по Высокогорскому мосту в Красноярском крае, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru