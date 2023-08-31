Путин проведет 1 сентября урок «Разговор о важном»
Президент РФ Владимир Путин проведёт 1 сентября открытый урок «Разговор о важном», сообщает пресс-служба Кремля.
Уточняется, что присутствовать на нём будут 30 школьников — победители олимпиад, конкурсов и имеющих другие выдающиеся достижения.
Урок пройдёт в рамках проектов платформы «Россия – страна возможностей», добавили в Кремле.
В 2022 году во время открытого урока «Разговор о важном» Путин рассказал калининградским школьникам, что на территории Украины создавался антироссийский анклав, который российская спецоперация обязана была ликвидировать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru