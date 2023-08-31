Путин проведет 1 сентября урок «Разговор о важном»

Президент РФ Владимир Путин проведёт 1 сентября открытый урок «Разговор о важном», сообщает пресс-служба Кремля.

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Уточняется, что присутствовать на нём будут 30 школьников — победители олимпиад, конкурсов и имеющих другие выдающиеся достижения.

Урок пройдёт в рамках проектов платформы «Россия – страна возможностей», добавили в Кремле.

В 2022 году во время открытого урока «Разговор о важном» Путин рассказал калининградским школьникам, что на территории Украины создавался антироссийский анклав, который российская спецоперация обязана была ликвидировать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
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