Путин проведет 1 сентября урок «Разговор о важном»

Уточняется, что присутствовать на нём будут 30 школьников — победители олимпиад, конкурсов и имеющих другие выдающиеся достижения.

Урок пройдёт в рамках проектов платформы «Россия – страна возможностей», добавили в Кремле.

В 2022 году во время открытого урока «Разговор о важном» Путин рассказал калининградским школьникам, что на территории Украины создавался антироссийский анклав, который российская спецоперация обязана была ликвидировать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

