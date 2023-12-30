Путин поздравил мировых лидеров и Папу Римского с Рождеством и Новым годом
Поздравления с Новым годом и Рождеством российский лидер Владимир Путин направил отдельным главам зарубежных государств и Папе Римскому Франциску. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поздравил президентов стран СНГ, за исключением Украины и Молдавии, а также глав Абхазии и Южной Осетии. Российский президент подчеркнул важность интеграции на евразийском пространстве.
Также новогодние приветствия Путин направил коллегам из Китая, Индии, Турции, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама и Лаоса, Кубы и Никарагуа, Сирии и ЮАР.
В Европе Владимир Путин поздравил главу Сербии Александра Вучича и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Путин также поздравил главу католической церкви Папу Римского Франциска, подчеркнув его приверженность «ценностям гуманизма и справедливости». Он также выразил надежду на то, что его деятельность будет способствовать «укреплению мира, согласия и взаимопонимания между народами».
В числе персон, которым Путин адресовал поздравления, также есть бывшие лидеры и премьеры правительств зарубежных стран.
Ранее РИА Новости со ссылкой на опрос «Синергии» сообщило, что более 90% россиян планируют слушать новогоднее обращение президента России Владимира Путина.
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