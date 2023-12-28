Опрос: Более 90% россиян планируют смотреть обращение Путина

Более 90% россиян планируют слушать новогоднее обращение президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос «Синергии».

Среди других праздничных ритуалов: готовка угощений (97%), просмотр новогодних фильмов (84%). В целом 72% россиян любит праздновать Новый год, а 22% признались, что относятся к этому празднику спокойно.

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Оливье остается главным блюдом Нового года, за него «проголосовали» 39% россиян, следует из опроса Россельхозбанка. Еще 33% голосов набирает традиционное блюдо - селедка под шубой. Бутерброды с икрой или рыбой выбрали 11% опрошенных. При этом 14% граждан отметили, что салатов будет недостаточно, они предпочитают запеченное мясо или птицу в новогоднюю ночь.

Снизить калорийность новогоднего салата оливье поможет использование сельдерея, рассказал шеф-повар кафе «Публика» Артем Сипугин. Он посоветовал использовать для приготовления более легкие ингредиенты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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