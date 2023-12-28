Опрос: Более 90% россиян планируют смотреть обращение Путина

Оливье остается главным блюдом Нового года, за него «проголосовали» 39% россиян, следует из опроса Россельхозбанка. Еще 33% голосов набирает традиционное блюдо - селедка под шубой. Бутерброды с икрой или рыбой выбрали 11% опрошенных. При этом 14% граждан отметили, что салатов будет недостаточно, они предпочитают запеченное мясо или птицу в новогоднюю ночь.

Снизить калорийность новогоднего салата оливье поможет использование сельдерея, рассказал шеф-повар кафе «Публика» Артем Сипугин. Он посоветовал использовать для приготовления более легкие ингредиенты, передает «Радиоточка НСН».

