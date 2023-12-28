Опрос: Более 90% россиян планируют смотреть обращение Путина
Более 90% россиян планируют слушать новогоднее обращение президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос «Синергии».
Среди других праздничных ритуалов: готовка угощений (97%), просмотр новогодних фильмов (84%). В целом 72% россиян любит праздновать Новый год, а 22% признались, что относятся к этому празднику спокойно.
Оливье остается главным блюдом Нового года, за него «проголосовали» 39% россиян, следует из опроса Россельхозбанка. Еще 33% голосов набирает традиционное блюдо - селедка под шубой. Бутерброды с икрой или рыбой выбрали 11% опрошенных. При этом 14% граждан отметили, что салатов будет недостаточно, они предпочитают запеченное мясо или птицу в новогоднюю ночь.
Снизить калорийность новогоднего салата оливье поможет использование сельдерея, рассказал шеф-повар кафе «Публика» Артем Сипугин. Он посоветовал использовать для приготовления более легкие ингредиенты, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Провайдер: Сайт Киркорова заблокировали по техническим причинам
- Агутин опроверг отказ петь на одной сцене с SHAMAN
- Лидер КНДР призвал готовиться к возможной войне с США
- СМИ: В Европе сомневаются в законности конфискации российских активов
- В Минобороны заявили, что в ВС России служат более 640 тысяч контрактников
- Опрос: Более 90% россиян планируют смотреть обращение Путина
- Спрос на туры в вотчину Деда Мороза стал рекордным
- Хуснуллин: Льготную ипотеку продлят в регионах с невысоким спросом
- Россия резко уменьшила экспорт нефтепродуктов
- Кандидат от ДПР Свиридова подала документы для участия в президентских выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru