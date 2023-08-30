Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.
Как отметил Путин, долгие годы Лукашенко трудится на благо братского белорусского народа, пишет Ura.ru. Также глава республики проводит последовательную политику «всестороннего развития дружественных связей» между Минском и Москвой.
«Искренне дорожу взаимопониманием, установившимся между нами. Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее наращивание многопланового ... сотрудничества», — подчеркнул российский президент.
В заключение Путин пожелал Лукашенко здоровья, счастья и благополучия, а также «успехов в государственной деятельности».
Накануне Владимир Путин встретился с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым, напоминает RT.
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