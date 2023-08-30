Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Как отметил Путин, долгие годы Лукашенко трудится на благо братского белорусского народа, пишет Ura.ru. Также глава республики проводит последовательную политику «всестороннего развития дружественных связей» между Минском и Москвой.

«Искренне дорожу взаимопониманием, установившимся между нами. Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее наращивание многопланового ... сотрудничества», — подчеркнул российский президент.

В заключение Путин пожелал Лукашенко здоровья, счастья и благополучия, а также «успехов в государственной деятельности».

Накануне Владимир Путин встретился с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым, напоминает RT.

