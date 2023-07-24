Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Валаам

Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили остров Валаам, сообщает ТАСС.

Александр Лукашенко прибыл в Россию

В последний раз российский лидер приезжал на остров в июле 2019 года, В той поездке его также сопровождал президент Белоруссии.

Уточняется, что лидеры начали поездку с посещения Спасо-Преображенского собора.

Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились с людьми, собравшимися на площади у Морского собора в Кронштадте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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