Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Валаам
24 июля 202317:17
Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили остров Валаам, сообщает ТАСС.
В последний раз российский лидер приезжал на остров в июле 2019 года, В той поездке его также сопровождал президент Белоруссии.
Уточняется, что лидеры начали поездку с посещения Спасо-Преображенского собора.
Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились с людьми, собравшимися на площади у Морского собора в Кронштадте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru