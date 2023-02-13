Путин поздравил коммунистов с 30-летием КПРФ

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым поздравил коммунистов с 30-летием с момента воссоздания партии, сообщает пресс-служба Кремля.

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Российский лидер отметил, что КПРФ является «значительной частью патриотического движения в стране», и выразил надежду, что так будет и впредь.

«Она вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны и в социальной сфере, и в экономической сфере», - подчеркнул он.

Также глава государства добавил, что коммунисты часто задавали властям вопросы, связанные с поддержкой и обеспечением безопасности государства, поэтому по эти направлениям с КПРФ никогда не было никаких противоречий.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что КПРФ разработала проект новой Конституции России, согласно которому президентский срок должен быть сокращен с 6 лет до 5 и ограничен двумя сроками, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЮбилейКПРФГеннадий ЗюгановВладимир Путин
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