Путин поздравил коммунистов с 30-летием КПРФ
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым поздравил коммунистов с 30-летием с момента воссоздания партии, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер отметил, что КПРФ является «значительной частью патриотического движения в стране», и выразил надежду, что так будет и впредь.
«Она вносит существенный вклад в политическую дискуссию, в поиск наиболее приемлемых и рациональных решений для развития страны и в социальной сфере, и в экономической сфере», - подчеркнул он.
Также глава государства добавил, что коммунисты часто задавали властям вопросы, связанные с поддержкой и обеспечением безопасности государства, поэтому по эти направлениям с КПРФ никогда не было никаких противоречий.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что КПРФ разработала проект новой Конституции России, согласно которому президентский срок должен быть сокращен с 6 лет до 5 и ограничен двумя сроками, сообщает НСН.
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