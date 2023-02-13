Путин 14 февраля примет участие в ежегодном совещании судей

В сообщении говорится, что мероприятие будет посвящено «подведению итогов работы российской судебной системы в 2022 году», также будут обсуждаться приоритетные задачи на 2023 год.

В частности, в числе тем, которые будут подняты на совещании - вопросы гражданского судопроизводства, осуществления правосудия по административным делам, современные проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Кроме того, на повестке дня практика привлечения судей к дисциплинарной ответственности и анализ рассмотрения различных категорий дел военными судами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин 21 февраля выступит с посланием Федеральному собранию, сообщает НСН.

