КПРФ предложила сократить президентский срок до 5 лет

КПРФ разработала проект новой Конституции России. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

По его словам, согласно проекту, президентский срок должен быть сокращен с 6 лет до 5 и ограничен двумя сроками.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииКПРФКонституция РФ
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