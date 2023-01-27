КПРФ предложила сократить президентский срок до 5 лет
27 января 202319:08
КПРФ разработала проект новой Конституции России. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.
По его словам, согласно проекту, президентский срок должен быть сокращен с 6 лет до 5 и ограничен двумя сроками.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru