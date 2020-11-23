Песков уточнил, когда Путин поздравит Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поздравления Джо Байдену Кремль направит только после официального объявления итогов выборов в США, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, кроме официального объявления о победе Байдена, нужно чтобы итоги выборов признал действующий президент, а также завершились все судебные иски.

«Очевидно, что пока этого не произошло», - добавил представитель Кремля.

Ранее сам Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» заявил, что в России с уважением относятся и к действующему президенту Дональду Трампу, и к кандидату Джозефу Байдену. По словам президента, российские власти готовы «работать с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа».

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября, однако подсчёт голосов ещё продолжается. Победителя выборов официально объявят 14 декабря, однако, по оценке ведущих американских СМИ, кандидат от демократов Джо Байден набрал необходимое количество голосов.

Сам Байден уже объявил о своей победе. С этим не согласен действующий президент, передаёт RT. По словам Дональда Трампа, его расследователи выявили сотни тысяч мошеннических голосов, что может изменить итоги выборов.

