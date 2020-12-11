Time признал Байдена и Харрис победителями в номинации «человек года»

Журнал Time присудил звание «человек года» избранному президенту США Джозефу Байдену. Также в номинации победила назначенная Байденом вице-президент США камала Харрис. Список призеров номинации опубликовали на сайте журнала.

На обложку ежегодного выпуска «Человек года» журнал поставил фотографию президента и вице-президента. В материале, приуроченном к победе в номинации, отмечается, что администрация президента в ближайшее время направит все свои усилия на борьбу с коронавирусом.

Ряд ведущих американских СМИ сообщили ранее о победе на президентских выборах Джозефа Байдена. Трамп и его команда оспаривают результаты выборов, ссылаясь на «многочисленные нарушения» в некоторых штатах. Судебные разбирательства по требованию президента исключить из подсчета часть избирательных бюллетеней продолжаются.




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