Time признал Байдена и Харрис победителями в номинации «человек года»
Журнал Time присудил звание «человек года» избранному президенту США Джозефу Байдену. Также в номинации победила назначенная Байденом вице-президент США камала Харрис. Список призеров номинации опубликовали на сайте журнала.
На обложку ежегодного выпуска «Человек года» журнал поставил фотографию президента и вице-президента. В материале, приуроченном к победе в номинации, отмечается, что администрация президента в ближайшее время направит все свои усилия на борьбу с коронавирусом.
Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4— TIME (@TIME) December 11, 2020
Ряд ведущих американских СМИ сообщили ранее о победе на президентских выборах Джозефа Байдена. Трамп и его команда оспаривают результаты выборов, ссылаясь на «многочисленные нарушения» в некоторых штатах. Судебные разбирательства по требованию президента исключить из подсчета часть избирательных бюллетеней продолжаются.
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