Time признал Байдена и Харрис победителями в номинации «человек года»

Журнал Time присудил звание «человек года» избранному президенту США Джозефу Байдену. Также в номинации победила назначенная Байденом вице-президент США камала Харрис. Список призеров номинации опубликовали на сайте журнала.

На обложку ежегодного выпуска «Человек года» журнал поставил фотографию президента и вице-президента. В материале, приуроченном к победе в номинации, отмечается, что администрация президента в ближайшее время направит все свои усилия на борьбу с коронавирусом.