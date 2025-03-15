Путин, Лукашенко и Рахмон провели телефонный разговор с Алиевым

Сегодня лидеры России, Белоруссии и Таджикистана провели неформальную встречу и позвонили лидеру Азербайджана.



Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

