Путин, Лукашенко и Рахмон провели телефонный разговор с Алиевым

Президент России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и глава Азербайджана Ильхам Алиев договорились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы, сообщили в Кремле.

Вучич подтвердил, что приедет в Москву на День Победы

Сегодня лидеры России, Белоруссии и Таджикистана провели неформальную встречу и позвонили лидеру Азербайджана.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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