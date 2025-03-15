Путин, Лукашенко и Рахмон провели телефонный разговор с Алиевым
Президент России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и глава Азербайджана Ильхам Алиев договорились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы, сообщили в Кремле.
Сегодня лидеры России, Белоруссии и Таджикистана провели неформальную встречу и позвонили лидеру Азербайджана.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru