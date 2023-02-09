Путин поздно вечером провел оперативное совещание с членами Совбеза
В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель Администрации президента Антон Вайно, председатели обеих палат парламента, министры и главы силовых служб. Мероприятие состоялось поздно вечером 8 февраля, передает ТАСС.
Путин обсудил с членами Совбеза повышение пожарной безопасности и снижение рисков паводков. С докладом выступил глава МЧС Александр Куренков.
Другой вопрос касался развития транспортной инфраструктуры.
В городе Новошахтинск Ростовской области 8 февраля произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Площадь возгорания составила 100 кв.м. Спасатели локализовали огонь в 10:59 по московскому времени, сообщал НСН.
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