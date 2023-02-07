В Нижегородской области загорелся нефтеперерабатывающий завод
Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области, региональная прокуратура начала проверку. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, 7 февраля на промышленном предприятии в Кстовском районе произошло возгорание.
«В настоящее время все обстоятельства выясняются. На место для координации действий аварийных служб и контроля за ликвидацией последствий происшествия выехали работники Кстовской городской прокуратуры», — подчеркнули в ведомстве.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС, подразделения ведомства выехали в промзону, информация о происшествии уточняется.
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