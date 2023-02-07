В Нижегородской области загорелся нефтеперерабатывающий завод

По данным прокуратуры, 7 февраля на промышленном предприятии в Кстовском районе произошло возгорание.

«В настоящее время все обстоятельства выясняются. На место для координации действий аварийных служб и контроля за ликвидацией последствий происшествия выехали работники Кстовской городской прокуратуры», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС, подразделения ведомства выехали в промзону, информация о происшествии уточняется.

