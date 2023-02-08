В Ростовской области произошел пожар на территории завода по переработке нефтепродуктов

Пожар произошел на территории завода по переработке нефтепродуктов в городе Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

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«Ростовская область, город Новошахтинск, улица Хмельницкого, 9, в 10:24 мск поступило сообщение о пожаре на территории завода по переработке нефтепродуктов», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет 100 кв. м. Отмечается, что инцидент произошел на территории завода «Ресурс».

Пожарные локализовали огонь в 10:59 по московскому времени.

В июне 2022 года на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, его площадь составила 50 квадратных метров. Как позже сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, причиной возгорания могла стать атака беспилотника.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:НПЗПожарРостовская Область
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