В Ростовской области произошел пожар на территории завода по переработке нефтепродуктов

«Ростовская область, город Новошахтинск, улица Хмельницкого, 9, в 10:24 мск поступило сообщение о пожаре на территории завода по переработке нефтепродуктов», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет 100 кв. м. Отмечается, что инцидент произошел на территории завода «Ресурс».

Пожарные локализовали огонь в 10:59 по московскому времени.

В июне 2022 года на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, его площадь составила 50 квадратных метров. Как позже сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, причиной возгорания могла стать атака беспилотника.

