Путин внес в Госдуму проект закона о формировании правительства

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о формировании правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

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Отмечается, что документ подготовлен в рамках исполнения новых норм конституции. Согласно проекту, кандидатура главы правительства должна быть внесена президентом на рассмотрение в Госдуму в течение 2 недель после вступления в должность. В свою очередь, Госдума должна будет утвердить или нет кандидатов в недельный срок.

По словам Крашенинникова, проект закона включает в себя меры, позволяющие в случае политического кризиса не останавливать работу исполнительной власти.


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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ГосдумаВладимир Путин
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