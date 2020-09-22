Путин внес в Госдуму проект закона о формировании правительства
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о формировании правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
Отмечается, что документ подготовлен в рамках исполнения новых норм конституции. Согласно проекту, кандидатура главы правительства должна быть внесена президентом на рассмотрение в Госдуму в течение 2 недель после вступления в должность. В свою очередь, Госдума должна будет утвердить или нет кандидатов в недельный срок.
По словам Крашенинникова, проект закона включает в себя меры, позволяющие в случае политического кризиса не останавливать работу исполнительной власти.
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