Путин внес в Госдуму проект закона о формировании правительства

Отмечается, что документ подготовлен в рамках исполнения новых норм конституции. Согласно проекту, кандидатура главы правительства должна быть внесена президентом на рассмотрение в Госдуму в течение 2 недель после вступления в должность. В свою очередь, Госдума должна будет утвердить или нет кандидатов в недельный срок.

По словам Крашенинникова, проект закона включает в себя меры, позволяющие в случае политического кризиса не останавливать работу исполнительной власти.



