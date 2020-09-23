«Приближение» силовиков. Нюансы поправок Путина к 2024 году

Президент России Владимир Путин во вторник внес в Госдуму проект закона о формировании правительства. Президент, как и раньше, сам будет определять структуру кабинета министров, в том числе, кто будет подчиняться ему, а кто премьеру. В свою очередь, Госдума должна будет утвердить кандидатов в недельный срок или отказать президенту. Назначить премьера президент теперь сможет только при утверждении его Госдумой (раньше требовалось «согласие» палаты). Однако если депутаты трижды отклонят кандидата, глава государства сможет назначить его сам. С вице-премьерами порядок тот же.

Генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций «АПЭК» Дмитрий Орлов заявил в эфире НСН, что законопроект в правовом смысле призван изменить порядок формирования правительства. Вместе с тем он высказал мнение, что с точки зрения реальной правоприменительной практики практически все останется на своих местах.

«Законопроект президента внесен во исполнение поправок в Конституцию, за которые проголосовало большинство населения. И прежде всего, эти изменения ориентированы на будущую, так сказать, более спокойную работу органов власти и тщательное распределение полномочий. Не думаю, что в текущем оперативном режиме что-то резко произойдет в формировании правительства. Скорее, это такая норма, которая будет работать в перспективе, когда распределение власти между структурными органами будет несколько иным. Сейчас же пока все практически останется на своих местах», - предположил он.

В свою очередь руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев объяснил НСН, что предложенные Путиным изменения - шаги в развитии российского парламентаризма. Он согласился, что резких изменений в назначении министров в ближайшие годы при нынешнем президенте не произойдет.

«Новая процедура формирования кабинета означает, что президент будет назначать премьера, его заместителей и федеральных министров, но кроме силовиков, после того, как кандидатов утвердит Госдума. Это означает дальнейшие шаги в развитии российского парламентаризма. Новая процедура более открыта и прозрачна, и это хорошо. При этом мы прекрасно понимаем, что в обозримой перспективе Государственная дума будет инструментом президента, будет полностью ориентироваться на него. Будущие министры должны будут доказать парламентариям свои профессиональные навыки и компетентность, но я думаю, что российский парламент вряд ли будет готов спорить с президентом или главой правительства на протяжении как минимум последующих пяти лет. Гипотетически когда-нибудь мы увидим спор, дискуссию между законодательной и исполнительной властью, в том числе, и по составу правительства, но вряд ли это произойдет до 2024 года. А пока, я думаю, что правительство будет таким, каким будет хотеть президент», - подчеркнул политолог.