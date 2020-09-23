«Приближение» силовиков. Нюансы поправок Путина к 2024 году
Ведущие политологи в эфире НСН рассказали, что законопроект о новом порядке формирования правительства создаётся на перспективу 2024 года, а заодно рассказали, почему президент оставил за собой «силовой» блок.
Президент России Владимир Путин во вторник внес в Госдуму проект закона о формировании правительства. Президент, как и раньше, сам будет определять структуру кабинета министров, в том числе, кто будет подчиняться ему, а кто премьеру. В свою очередь, Госдума должна будет утвердить кандидатов в недельный срок или отказать президенту. Назначить премьера президент теперь сможет только при утверждении его Госдумой (раньше требовалось «согласие» палаты). Однако если депутаты трижды отклонят кандидата, глава государства сможет назначить его сам. С вице-премьерами порядок тот же.
Генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций «АПЭК» Дмитрий Орлов заявил в эфире НСН, что законопроект в правовом смысле призван изменить порядок формирования правительства. Вместе с тем он высказал мнение, что с точки зрения реальной правоприменительной практики практически все останется на своих местах.
«Законопроект президента внесен во исполнение поправок в Конституцию, за которые проголосовало большинство населения. И прежде всего, эти изменения ориентированы на будущую, так сказать, более спокойную работу органов власти и тщательное распределение полномочий. Не думаю, что в текущем оперативном режиме что-то резко произойдет в формировании правительства. Скорее, это такая норма, которая будет работать в перспективе, когда распределение власти между структурными органами будет несколько иным. Сейчас же пока все практически останется на своих местах», - предположил он.
В свою очередь руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев объяснил НСН, что предложенные Путиным изменения - шаги в развитии российского парламентаризма. Он согласился, что резких изменений в назначении министров в ближайшие годы при нынешнем президенте не произойдет.
«Новая процедура формирования кабинета означает, что президент будет назначать премьера, его заместителей и федеральных министров, но кроме силовиков, после того, как кандидатов утвердит Госдума. Это означает дальнейшие шаги в развитии российского парламентаризма. Новая процедура более открыта и прозрачна, и это хорошо. При этом мы прекрасно понимаем, что в обозримой перспективе Государственная дума будет инструментом президента, будет полностью ориентироваться на него. Будущие министры должны будут доказать парламентариям свои профессиональные навыки и компетентность, но я думаю, что российский парламент вряд ли будет готов спорить с президентом или главой правительства на протяжении как минимум последующих пяти лет. Гипотетически когда-нибудь мы увидим спор, дискуссию между законодательной и исполнительной властью, в том числе, и по составу правительства, но вряд ли это произойдет до 2024 года. А пока, я думаю, что правительство будет таким, каким будет хотеть президент», - подчеркнул политолог.
Согласно законопроекту, президент также будет осуществлять руководство деятельностью федеральных министерств и других федеральных органов исполнительной власти, которые относятся к «силовому блоку». Константин Калачев отметил, что Путин заметно «приближает» к себе силовиков, объясняя этим необходимость поддерживать страну в состоянии готовности оперативно ответить на непрекращающиеся вызовы и угрозы.
«Президент предполагает сохранение контроля над всем. Очевидно, что силовой блок, по представлениям нашего президента, должен ориентироваться исключительно на него и решать те задачи, которые ставит глава государства. Видимо, предполагается, что когда вопросы безопасности ставятся во главу угла, когда в сторону России идут вызовы и угрозы, в частности, связанные с позиционированием России в мире, силовики должны иметь особые права и полномочия, которыми их наделяет президент. Большая часть граждан нашей страны ведь убеждена, что против России ведется необъявленная война, оттого особые отношения президента и силовиков кажутся этим гражданам вполне разумными», - сказал собеседник НСН.
Вместе с тем, было бы неплохо, чтобы и силовиков президент тоже назначал после обсуждения в Госдуме, добавил Калачев.
«Я считаю, что силовиков тоже нужно контролировать, иначе мы получаем серьезный перекос и кастово-корпоративную систему, в которой силовики стоят на вершине пирамиды. А гражданский, парламентский контроль, СМИ, которые уравновешивают ситуацию, то, с чем живет весь цивилизованный мир, оказываются в гораздо более слабой позиции», - заключил он.
В законопроекте отмечается, что персональную ответственность перед президентом за то, как кабмин исполняет свои полномочия, будет нести председатель правительства. При этом общее руководство правительством осуществляет именно глава страны.
Как и было обещано перед принятием поправок, законопроект запрещает министрам иметь какие-либо финансы за рубежом, этот запрет распространяется на их супругов и несовершеннолетних детей. Контроль за соблюдением данного табу будет осуществляться в порядке, установленном указом президента.
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