Путин пояснил отставку Медведева

Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. В интервью ТАСС президент пояснил, что ключевыми направлениями реализации нацпроектов должны заниматься люди с современной подготовкой и настроенностью на конечный результат. При этом, по словам Путина, правительство Медведева обеспечило подготовку основного этапа реализации национальных проектов.

На первом этапе нужно было определить национальные цели развития. Это была сложная работа.