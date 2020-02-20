Путин пояснил отставку Медведева
Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. В интервью ТАСС президент пояснил, что ключевыми направлениями реализации нацпроектов должны заниматься люди с современной подготовкой и настроенностью на конечный результат. При этом, по словам Путина, правительство Медведева обеспечило подготовку основного этапа реализации национальных проектов.
На первом этапе нужно было определить национальные цели развития. Это была сложная работа.
«Это только на первый взгляд кажется, что так просто. На самом деле это большая работа. Затем нужно было эти инструменты отработать, с помощью которых мы можем рассчитывать на то, что эти национальные цели будут достигнуты. Это правительство тоже сделало», — сказал Путин.
Ранее Владимир Путин рассказал, за какие качества предложил Михаила Мишустина на пост премьер-министра, пишет «Свободная пресса».
Также президент посмеялся интернет-шутке о том, почему российское правительство было отправлено в отставку. При этом Путин посоветовал не слишком доверять всему, о чем пишут в сети.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Для голосования по поправкам к Конституции откроются участки на рабочих местах
- Кудрин заявил о рекордном неисполнении расходов бюджета в 2019 году
- Умер американец, придумавший команды «копировать» и «вставить»
- Сенатор пристыдил жалующихся на свои пенсии артистов
- Лечившегося от ОРВИ китайца нашли мертвым в Курске