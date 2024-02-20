Путин повысил в звании заместителя директора ФСИН Валерия Бояринева
Президент РФ Владимир Путин своим указом от 19 февраля 2024 года присвоил звание генерал-полковника внутренней службы первого заместителя директора ФСИН Валерия Бояринева. Указ размещен на сайте правительства.
Бояринев занимает свой пост с июля 2022 года. До этого он с 2015 года был заместителем главы ведомства, а ранее возглавлял управление ФСИН по организации деятельности тюрем и следственных изоляторов.
Также звание генерал-лейтенанта внутренней службы глава государства присвоил заместителю директора ФСИН Александру Розину, звание генерал-майора - начальнику управления делами ФСИН Дмитрию Шароватову и начальнику управления кадров ФСИН Александру Федорову.
Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому округу 16 февраля объявило о смерти оппозиционного политика Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов) в колонии «Полярный волк».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru