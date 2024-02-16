Умер Алексей Навальный
УФСИН по ЯНАО сообщило о смерти оппозиционного политика Алексея Навального (включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму), который отбывал срок в исправительной колонии №3.
В сообщении ведомства говорится, что 16 февраля 2024 года Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, после чего практически сразу потерял сознание.
«Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи... Врачи констатировали смерть», - говорится в заявлении.
Алексею Навальному было 47 лет. Причины смерти политика устанавливаются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru