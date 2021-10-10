Путин поучаствует в саммите Евразийского экономического Союза

Президент России Владимир Путин на следующей неделе поучаствует в саммите Евразийского экономического Союза. Кроме того, глава государства проведёт совещание по развитию агрокомплекса. Об этом пишет РБК. Также у российского лидера запланировано совещание по развитию агропромышленного комплекса.

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Ранее в Кремле рассказали, как прошел день рождения Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, как глава государства провел свой 69-й день рождения.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир Путин
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