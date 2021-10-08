«С телефоном в руке». В Кремле рассказали, как прошел день рождения Путина

По его словам, в ходе телефонных разговоров Путина с лидерами других стран «конечно же, и поздравления были», но большую часть времени обсуждались рабочие вопросы.

«Что касается вечера - это личное пространство президента. Конечно же, его поздравляли родные и близкие», - добавил Песков.

Накануне Песков говорил, что у президента России нет традиции «проставляться»

Первым Путина поздравил с днем рождения председатель Китая Си Цзиньпин. Телеграмма от него пришла за сутки до даты. Поздравление от президента Белоруссии Александра Лукашенко государственное информагентсво этой страны БелТА разместило в 7 утра 7 октября.

Политолог Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснял, почему Путина не поздравит президент Украины Владимир Зеленский.

