«С телефоном в руке». В Кремле рассказали, как прошел день рождения Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства провел свой 69-й день рождения.

«Во многом с телефонной трубкой в руке и обсуждением очень важных субстанций двусторонних отношений и региональных проблем», - сказал Песков.

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По его словам, в ходе телефонных разговоров Путина с лидерами других стран «конечно же, и поздравления были», но большую часть времени обсуждались рабочие вопросы.

«Что касается вечера - это личное пространство президента. Конечно же, его поздравляли родные и близкие», - добавил Песков.

Накануне Песков говорил, что у президента России нет традиции «проставляться»

Первым Путина поздравил с днем рождения председатель Китая Си Цзиньпин. Телеграмма от него пришла за сутки до даты. Поздравление от президента Белоруссии Александра Лукашенко государственное информагентсво этой страны БелТА разместило в 7 утра 7 октября.

Политолог Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснял, почему Путина не поздравит президент Украины Владимир Зеленский.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковДень РожденияВладимир Путин
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